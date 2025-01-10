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Миколенко дізнався свою оцінку за переможний матч Евертона проти Пітерборо в Кубку Англії

Олексій Мурзак — 10 січня 2025, 00:26
Миколенко дізнався свою оцінку за переможний матч Евертона проти Пітерборо в Кубку Англії
Віталій Миколенко
evertonfc.com

Український захисник Евертона Віталій Миколенко отримав хорошу оцінку за проведений матч 3-го раунду Кубку Англії проти Пітерборо.

Статистичний портал Sofascore виставив нашому гравцю 7,2 бали.

Миколенко здійснив 54 дотики до м’яча, зробив 28 точних передач з 33 (85%), з них 1 ключова, здійснив 2 вдалих обведення з 3х, тричі виніс м'яч, зробив 2 перехоплення, по одному разу відбив та заблокував удар, припустився 10 втрат.

Нагадаємо, Евертон переміг з рахунком 2:0 та пробився в 1/16 фіналу турніру.

Раніше стало відомо, що Миколенко може підписати новий контракт з ліверпульським клубом. У нинішньому сезоні лівий оборонець відіграв 19 поєдинків, у яких відзначився однією гольовою передачею.

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