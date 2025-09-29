Естонські клуби вимагають зупинити солідарні виплати УЄФА клубам із Росії

13 естонських футбольних клубів звернулися з ініціативою скликати надзвичайну загальну конференцію Естонської футбольної ліги (EJL) з метою домогтися призупинення виплат УЄФА клубам з Російської Федерації.

Про це повідомляє Soccernet.ee.

Суть вимоги полягає у тому, щоб виплати, пов’язані з солідарними або іншими механізмами фінансування, які наразі спрямовуються або можуть спрямовуватися російським клубам, були тимчасово зупинені до завершення війни або до прийняття окремого рішення.

"УЄФА продовжує безперервно фінансувати клуби там на четвертому році російської агресії, тоді як підтримка кількох українських клубів була заблокована – це аморально та несправедливо. Це для нас фундаментальне ціннісне питання, в якому ми чули лише дуже дивні позиції президента EFL та виправдання Футбольної асоціації, чому ми нічого не можемо зробити. Це неприйнятно для естонської футбольної спільноти та клубів. Ми вважаємо, що можемо, і це наш обов'язок зробити значно більше. Отже, ми повинні діяти самі, і саме тому ми скликаємо позачергові загальні збори, як це передбачено статутом", – сказав один із авторів звернення, президент Пайде Вейко Вескімяе.

У повідомленні зазначається, що п'ять естонських футбольних клубів також 15 серпня надіслали звернення до Естонської футбольної асоціації, в якому вони запитали, які кроки планують вжити асоціація та її президент Айвар Похлак, який є членом виконавчого комітету УЄФА. На сьогоднішній день відповіді на ці запитання не отримано.

Порядок денний позачергових загальних зборів, скликаних 13 клубами, включає одне питання – подання заяви до УЄФА щодо фінансування російських клубів та членства Росії в УЄФА. У запиті на загальні збори також зазначено, чого члени асоціації вимагають від УЄФА:

Припинення всіх виплат російським клубам

Забезпечення виплат українським клубам

Виключення Російського футбольного союзу з членства УЄФА

Вескімяе також висловив сподівання, що колективна позиція, надіслана секретаріатом EJL минулого тижня до ЗМІ, також створить добрий дух співпраці між генеральною асамблеєю та радою директорів.

"Це показує, що зараз саме час скликати генеральну асамблею та зробити рішучий крок разом для захисту інтересів України та всіх нас в УЄФА. Сподіваємося, що колективна позиція ради директорів також надасть президенту EJL сильну підтримку для порушення цього питання у виконавчому комітеті", – додав Вескімяе.

Нагадаємо, за інформацією Guardian, з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року УЄФА виплатив російським клубам сумарно понад 10 мільйонів євро в якості платежів солідарності.