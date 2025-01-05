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Захисник Фулгема став найкращим футболістом року у США

Володимир Максименко — 5 січня 2025, 19:07
Захисник Фулгема став найкращим футболістом року у США
Ентоні Робінсон
Getty images

Захисник Фулгема Ентоні Робінсон став найкращим футболістом США у 2024 році.

Про це повідомляє Bleacher Report.

Гравець досяг значного прогресу у сезоні-2024/25, зігравши 20 матчів в межах АПЛ, записавши на свій рахунок сім асистів.

Окрім того, Робінсон забив чотири голи та віддав вісім результативних передач у 50 матчах за збірну США, за яку виступає з 2018 року.

Останнім часом у ЗМІ писали про інтерес Ліверпуля до захисника "дачників" на тлі можливого відходу Трента у Реал.

Зазначимо, напередодні Фулгем врятувався від поразки Іпсвічу в матчі АПЛ.

Фулгем збірна США

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