Захисник Фулгема став найкращим футболістом року у США

Захисник Фулгема Ентоні Робінсон став найкращим футболістом США у 2024 році.

Про це повідомляє Bleacher Report.

Antonee Robinson is the U.S. Soccer Male Player of the Year 🎆 pic.twitter.com/0qGMhrw4xM — B/R Football (@brfootball) January 5, 2025

Гравець досяг значного прогресу у сезоні-2024/25, зігравши 20 матчів в межах АПЛ, записавши на свій рахунок сім асистів.

Окрім того, Робінсон забив чотири голи та віддав вісім результативних передач у 50 матчах за збірну США, за яку виступає з 2018 року.

Останнім часом у ЗМІ писали про інтерес Ліверпуля до захисника "дачників" на тлі можливого відходу Трента у Реал.

Зазначимо, напередодні Фулгем врятувався від поразки Іпсвічу в матчі АПЛ.