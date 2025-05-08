Енріке: Перемоги над 4 командами АПЛ? Ми ж з ліги фермерів

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке після півфіналу Ліги чемпіонів з Арсеналом (2:1) відповів на запитання щодо перемоги над 4 представниками АПЛ у межах поточної кампанії Ліги чемпіонів.

Слова іспанського фахівця передає Фабріціо Романо.

Читайте також : Відео Фото Епічне протистояння Інтера та Барселони, майстерклас від ПСЖ на шляху до фіналу ЛЧ

"Перемогти всі 4 команди Англійської Прем'єр-ліги? Ну... Ліга фермерів, знаєте? Ми і є ліга фермерів", – сказав Енріке.

Нагадаємо, що на стадії ліги парижани здобули перемогу над Манчестер Сіті, після чого по черзі пройшли Ліверпуль, Астон Віллу та Арсенал у 1/8, 1/4 та 1/2 ЛЧ.

Зазначимо, що французьку Лігу 1 вважають найслабшим чемпіонатом з-поміж топ-5 ліг, через що вона отримала жартівливе прізвисько Ліга фермерів. У січні цього року Неймар, що виступав за ПСЖ навіть заявляв, що чемпіонат Саудівської Аравії сильніший за французький елітний дивізіон.

Нагадаємо, що перемога над Арсеналом у півфіналі ЛЧ принесла парижанам путівку до вирішального матчу сезону, де вони зустрінуться з Інтером.