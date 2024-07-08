Мареска: Я переконаний у силі складу Челсі, сповненого неймовірних талантів

Новий головний тренер Челсі Енцо Мареска вважає, що головним завданням клубу є покращення та розвиток молодих і талановитих футболістів.

Про це італійський фахівець сказав у інтерв'ю пресслужбі клубу.

"Робота зі складом? Я у захваті. Однією з причин чому я тут, є те, що я переконаний у силі цього складу, сповненого неймовірних талантів. Найважливіше зараз — це створити правильну культуру, яка буде нас вести протягом всього сезону.

Я завжди був схильним вірити у фразу: якщо ти можеш покращити гравців, ти можеш покращити всю команду. Наша мета полягає в тому, щоб поступово покращити їх всіх", — сказав Мареска.