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Мареска: Я переконаний у силі складу Челсі, сповненого неймовірних талантів

Владислав Уткін — 8 липня, 13:29
Мареска: Я переконаний у силі складу Челсі, сповненого неймовірних талантів

Новий головний тренер Челсі Енцо Мареска вважає, що головним завданням клубу є покращення та розвиток молодих і талановитих футболістів.

Про це італійський фахівець сказав у інтерв'ю пресслужбі клубу.

"Робота зі складом? Я у захваті. Однією з причин чому я тут, є те, що я переконаний у силі цього складу, сповненого неймовірних талантів. Найважливіше зараз — це створити правильну культуру, яка буде нас вести протягом всього сезону.

Я завжди був схильним вірити у фразу: якщо ти можеш покращити гравців, ти можеш покращити всю команду. Наша мета полягає в тому, щоб поступово покращити їх всіх", — сказав Мареска.

Нагадаємо, цього сезону Мареска допоміг Лестеру повернутися в АПЛ, а раніше працював у штабі Жузепа Гвардіоли в Манчестер Сіті. Окрім Лестера, він також очолював Парму, але протримався на своїй посаді лише пів року.

Челсі Енцо Мареска

Енцо Мареска

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