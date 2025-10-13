Емполі українського нападника Попова вирішив звільнити головного тренера
Гвідо Пальюка
Getty Images
Емполі розглядає варіант зі звільненням головного тренера команди Гвідо Пальюки.
Про це повідомляє TUTTOmercatoWEB.
За даними джерела, попри перемогу команди у матчі 7-го туру Серії B над Зюдтіролем (2:1), керівництво клубу вирішило змінити наставника команди.
Зазначається, що клуб вже веде переговори з головним тренером Палермо Алессіо Діонізі, який очолював Емполі в сезоні-2020/21.
Пальюка очолив Емполі у червні 2025-го. Під його керівництво клуб набрав всього 9 очок за 7 турів.
Нагадаємо, що у складі Емполі виступає український нападник Богдан Попов, який у поточному сезоні забив 4 голи за 8 матчів.
Раніше стало відомо, що італійський клуб підпише ще одного українського гравця.