Емполі українського нападника Попова вирішив звільнити головного тренера

Емполі розглядає варіант зі звільненням головного тренера команди Гвідо Пальюки.

Про це повідомляє TUTTOmercatoWEB.

За даними джерела, попри перемогу команди у матчі 7-го туру Серії B над Зюдтіролем (2:1), керівництво клубу вирішило змінити наставника команди.

Зазначається, що клуб вже веде переговори з головним тренером Палермо Алессіо Діонізі, який очолював Емполі в сезоні-2020/21.

Пальюка очолив Емполі у червні 2025-го. Під його керівництво клуб набрав всього 9 очок за 7 турів.

Нагадаємо, що у складі Емполі виступає український нападник Богдан Попов, який у поточному сезоні забив 4 голи за 8 матчів.

Раніше стало відомо, що італійський клуб підпише ще одного українського гравця.