Аутсайдер Серії А підписав колишнього форварда Мілана та Айнтрахта
Антер Ребич (праворуч)
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Футбольний клуб Лечче оголосив про підписання контракту з Анте Ребичем.
Про це йдеться на сайті команди.
30-річний форвард приєднався до команди на правах вільного агента. Попередній сезон нападник провів у складі Бешикташа. З 2019 до 2023 року Анте був гравцем Мілана. За кар'єру також грав у складі Фіорентини, Верони, Лейпцига та РНК Спліт.
На рахунку Ребича 3 забиті голи за 42 поєдинки за збірну Хорватії. Портал Transfermarkt оцінює його в 2,2 млн євро.
Лечче невдало почав сезон-2024/25. Команда програла обидва матчі чемпіонату Італії.