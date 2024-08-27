Аутсайдер Серії А підписав колишнього форварда Мілана та Айнтрахта

Футбольний клуб Лечче оголосив про підписання контракту з Анте Ребичем.

Про це йдеться на сайті команди.

30-річний форвард приєднався до команди на правах вільного агента. Попередній сезон нападник провів у складі Бешикташа. З 2019 до 2023 року Анте був гравцем Мілана. За кар'єру також грав у складі Фіорентини, Верони, Лейпцига та РНК Спліт.

На рахунку Ребича 3 забиті голи за 42 поєдинки за збірну Хорватії. Портал Transfermarkt оцінює його в 2,2 млн євро.

Лечче невдало почав сезон-2024/25. Команда програла обидва матчі чемпіонату Італії.