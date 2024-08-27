Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Аутсайдер Серії А підписав колишнього форварда Мілана та Айнтрахта

Руслан Травкін — 27 серпня, 09:01
Аутсайдер Серії А підписав колишнього форварда Мілана та Айнтрахта
Антер Ребич (праворуч)
x.com/OfficialUSLecce

Футбольний клуб Лечче оголосив про підписання контракту з Анте Ребичем.

Про це йдеться на сайті команди.

30-річний форвард приєднався до команди на правах вільного агента. Попередній сезон нападник провів у складі Бешикташа. З 2019 до 2023 року Анте був гравцем Мілана. За кар'єру також грав у складі Фіорентини, Верони, Лейпцига та РНК Спліт.

На рахунку Ребича 3 забиті голи за 42 поєдинки за збірну Хорватії. Портал Transfermarkt оцінює його в 2,2 млн євро.

Лечче невдало почав сезон-2024/25. Команда програла обидва матчі чемпіонату Італії.

Лечче Ребич Чемпіонат Італії, Серія А Футбольні трансфери

Ребич

Ребич перейшов у Бешикташ
Нападник Мілана перейде у Бешикташ
Ребич може покинути Мілан
Мілан готовий продати Ребича приблизно за 20 млн євро
Ібрагімович та Ребич пропустять дербі з Інтером

Останні новини