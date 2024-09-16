Начо: Я заздалегідь знав, що покину Реал

Ексзахисник Реала Начо Фернандес прокоментував свій відхід з королівського клубу та заявив, що він заздалегідь знав, що він покине команду.

Його слова передає Madrid Xtra.

"Я заздалегідь знав, що покину Реал, клуб знав це, мої товариші по команді також. Минув лише місяць, як я тут (Аль-Кідісія), але я все ще відчуваю, що моє рішення покинути Реал було ідеальним.

Це дуже щасливий момент у моєму житті, я відчуваю душевний спокій від того, що я віддав усе для клубу свого життя, яким є «Реал Мадрид», що для мене є тим, що може наповнити мене найбільшим задоволенням.

Чи міг би я протриматися ще рік у Мадриді, як багато хто мені каже? Ну, можливо, але найкраще, що зі мною траплялось за мою кар'єру – завершити час у клубі мого життя таким чином", – сказав Начо.