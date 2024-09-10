Бойко: Немає місця слову "нейтральний", це просто той самий непотріб, як і всі інші представники країни-терориста

Колишній голкіпер Полісся, Динамо, та Дніпра Денис Бойко поділився думкою щодо виступів нейтральних атлетів з російськими паспортами на міжнародних змаганнях, та заявив, що це той самий непотріб, як і всі інші представники країни-терориста.

Його слова передає Tribuna.com.

"Я вважаю, що у цьому випадку немає місця слову "нейтральний", це просто той самий непотріб, як і всі інші представники країни-терориста."

Також український воротар прокоментував товариські матчі Партизана, проти російських команд. Раніше Динамо розгромило сербський клуб у матчі Лізі Чемпіонів сезону-2024/25.

"Впевнений у тому, що за це потрібно якось карати, можливо відлучати від змагань, дискваліфікації робити. Але, на жаль, за реальних умов, які зараз є, навряд чи це можливо. Я дуже пишаюся усіма гравцями, тренерами та усією командою Динамо за їх громадську позицію і вчинки, які вони зробили безпосередньо перед та в момент гри", — сказав Бойко.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Бойко може стати гравцем Металіста. 36-річний футболіст покинув Полісся влітку. За "вовків" він грав з 2023 року.