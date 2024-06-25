Марсель підтвердив досягнення принципової домовленості з Де Дзербі

Колишній головний тренер донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі досягнув принципової домовленості з французьким Марселем.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що контракт із наставником наразі не підписаний, проте клуб працює над тим, щоб офіційно оформити прихід італійського спеціаліста.

Після завершення сезону-2023/24 Де Дзербі покинув Брайтон. Він працював із "чайками" з вересня 2022 року. У минулому сезоні команда посіла 11-те місце в чемпіонаті Англії.

Відзначимо, що Роберто у 2021-2022 роках очолював Шахтар, з яким здобув Суперкубок України.