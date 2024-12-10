Колишній тренер Шахтаря очолив чемпіона Південно-Африканської Республіки

Португальський фахівець Мігель Кардозу очолив чемпіона Південно-Африканської Республіки Мамелоді Сандаунз.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Деталі контракту не повідомляються. Відомо, що з Кардозу прийдуть його постійні помічники Фабіо Фернандес, Педро Азеведу та Жоау Араужу.

Гравці познайомляться з новим тренером завтра, 11 грудня, перед тренуванням.

Мамелоді Сандаунз – найтитулованіший клуб Південної Африки. Зокрема, команда виграла останні 7 національних чемпіонатів. Цього сезону "бразильці" за 8 турів набрали 22 очки і лідирують у таблиці.

52-річний Кардозу добре відомий українським уболівальникам. З 2013 до 2016 року він очолював молодіжну команду Шахтаря, а в сезоні 2016/17 був помічником Паулу Фонсеки.

Потім він тренував Ріу Аве, Нант, Сельту та туніський Есперанс, який виводив до фіналу африканської Ліги чемпіонів.