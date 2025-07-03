Син володаря Золотого м'яча опинився на радарі клубу екстренера Шахтаря
Вінгер Ювентуса та збірної США Тімоті Веа став трансферною ціллю Марселя.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Туринський клуб вирішив продати 25-річного американця цього літа. Після того, як зірвалася угода з Ноттінгем Форест, футболіст може опинитися на Лазурному березі у Франції. Там син володаря Золотого м'яча 1995 року Джорджа Веа гратиме під керівництвом колишнього тренера донецкього Шахтаря Роберто Де Дзербі.
Також повідомляється, що іншим кандидатом на підсилення провансальців є Саша Бое з мюнхенської Баварії.
Тімоті Веа приєднався до Ювентуса влітку 2023 року, перейшовши з Лілля за 11 мільйонів євро. За два роки в Турині вінгер провів 78 матчів, у яких відзначився 7 голами та 7 асистами. Його контракт зі "старою синьйорою" розрахований до літа 2028 року. Transfermarkt оцінює Веа у 14 мільйонів євро.
Раніше стало відомо, що Тімоті Веа опинився у числі трьох гравців, яких Ювентус запропонував Манчестер Юнайтед на вибір для обміну на Джейдона Санчо.
Нагадаємо, що найближчим часом склад туринців має підсилити інший ексгравець Лілля Джонатан Девід.