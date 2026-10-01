Пропрацював менше місяця. Кейруш знову покинув збірну Гани

Іменитий португальський фахівець Карлуш Кейруш покинув посаду головного тренера збірної Гани.

Про це повідомляє пресслужба Футбольної асоціації Гани.

Контракт достроково розірваний за обопільною згодою сторін. Причини такого рішення не називаються.

Зазначимо, що Кейруш повернувся в збірну Гани лише місяць тому. До цього він очолював команду з квітня до липня поточного року, вивівши її в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026.

Окрім роботи наставником "Чорних зірок", Кейруш має міжнародний досвід зі збірними Оману, Катару, Ірану, Єгипту, Колумбії, Португалії, ПАР та ОАЕ.

На клубному рівні 73-річний фахівець очолював Спортинг, Метростарз, Нагоя Грампус, мадридський Реал та був помічником Алекса Фергюсона у Манчестер Юнайтед.