Хацкевич — про Ваната і Бражка: На жаль, сьогодні у Динамо немає рівноцінної заміни цим молодим футболістам

Колишній головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич прокоментував гру нападника Владислава Ваната та півзахисника Володимира Бражка в матчі-відповіді раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25 проти РБ Зальцбурга.

Його слова передає Sport-express.ua.

"Ванат якось важко входить у сезон, але моменти у нього є, включно з першим матчем із Зальцбургом. Я знаю, що у нього і Бражка був не найкращий стан через перенесену застуду, тому хлопці так блідо виглядали. Ми знаємо найкращі версії Ваната і Бражка, але хвороба дала про себе знати.

На жаль, сьогодні у Динамо немає рівноцінної заміни цим молодим футболістам", — сказав Хацкевич.