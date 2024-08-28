Хацкевич — про Ваната і Бражка: На жаль, сьогодні у Динамо немає рівноцінної заміни цим молодим футболістам
Колишній головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич прокоментував гру нападника Владислава Ваната та півзахисника Володимира Бражка в матчі-відповіді раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25 проти РБ Зальцбурга.
Його слова передає Sport-express.ua.
"Ванат якось важко входить у сезон, але моменти у нього є, включно з першим матчем із Зальцбургом. Я знаю, що у нього і Бражка був не найкращий стан через перенесену застуду, тому хлопці так блідо виглядали. Ми знаємо найкращі версії Ваната і Бражка, але хвороба дала про себе знати.
На жаль, сьогодні у Динамо немає рівноцінної заміни цим молодим футболістам", — сказав Хацкевич.
Нагадаємо, Динамо на виїзді зіграло з Зальцбургом унічию 1:1, але домашня поразка з рахунком 0:2 унеможливила вихід в основний етап ЛЧ. Восени "біло-сині" зіграють у груповому етапі Ліги Європи. Вже відомо, в якому кошику київський клуб опиниться на жеребкуванні.