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Хацкевич — про Ваната і Бражка: На жаль, сьогодні у Динамо немає рівноцінної заміни цим молодим футболістам

Володимир Кук — 28 серпня, 15:12
Хацкевич — про Ваната і Бражка: На жаль, сьогодні у Динамо немає рівноцінної заміни цим молодим футболістам
Олександр Хацкевич

Колишній головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич прокоментував гру нападника Владислава Ваната та півзахисника Володимира Бражка в матчі-відповіді раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25 проти РБ Зальцбурга.

Його слова передає Sport-express.ua.

"Ванат якось важко входить у сезон, але моменти у нього є, включно з першим матчем із Зальцбургом. Я знаю, що у нього і Бражка був не найкращий стан через перенесену застуду, тому хлопці так блідо виглядали. Ми знаємо найкращі версії Ваната і Бражка, але хвороба дала про себе знати.

На жаль, сьогодні у Динамо немає рівноцінної заміни цим молодим футболістам", сказав Хацкевич.

Нагадаємо, Динамо на виїзді зіграло з Зальцбургом унічию 1:1, але домашня поразка з рахунком 0:2 унеможливила вихід в основний етап ЛЧ. Восени "біло-сині" зіграють у груповому етапі Ліги Європи. Вже відомо, в якому кошику київський клуб опиниться на жеребкуванні.

Динамо Київ Олександр Хацкевич РБ Зальцбург Владислав Ванат Володимир Бражко Ліга чемпіонів-2024/25

Олександр Хацкевич

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