Без двох лідерів, прокляття третьої хвилини, Одеса у грі: найцікавіше про 7 тур Екстра-ліги

Вперше в Екстра-лізі цього сезону тур пройшов в обмеженому форматі й сталося це через поважну причину. Дві українські команди, ХІТ і Kyiv Futsal, минулого тижня грали в основному раунді Ліги чемпіонів, і відповідно не могли взяти участь у матчах сьомого туру, чотири гри якого пройшли в суботу та неділю. Цікаво, що дві столичні команди в цьому турі мали грати між собою, і вони таки зіграли один проти одного на минулому тижні, але це було в столиці Словенії Любляні, в тій грі ХІТ розгромною перемогою 5:0 постав хрест на єврокубкових амбіціях своїх земляків і після трьох перемог в групі 8 кваліфікувався до плейоф, в якому чемпіони України свого суперника взнають 6 листопада.

Перебування двох команд, які очолюють турнірну таблицю, в Словенії надало їхнім переслідувачам можливість дещо скоротити відставання, і цим шансом скористався Athletic Futsal, який в Дніпрі приймав Кардинал-Авангард. Поки господарі переборювали своє стартове хвилювання, рівняни відкрили рахунок, але на свою біду пропустили гол у відповідь в першій же атаці Athletic Futsal. Ближче до перерви перевага "атлетів" була суттєвою, але втілити її в гол вони не змогли. Втім, це виявилося справою часу, який настав на 35-й хвилині після голу Іллі Терентьєва. Остаточну переможну крапку Athletic Futsal поставив на передостанній хвилині і наблизився до ХІТа на відстань одного очка, міцно закріпившись на третьому місці.

В грі в Королівці проти Фурнітури Сухій Балці вдалося повторити свій найуспішніший перший тайм, який в неї був в четвертому турі. Тоді підопічні Сергія Гупаленка забили Урагану за 20 хвилин чотири м'ячі, що стало запорукою перемоги. Щоправда, в грі проти новачка Екстра-ліги це були чотири "несухі" м'ячі: команді з Коломиї вдалося відкрити рахунок, а перед перервою забити жовтоводцям ще один м'яч. Але в другому таймі був справжній бенефіс воротаря Сухої Балки Германа Горового, який відбив не тільки кілька "мертвих" м’ячів, а й ударом по порожнім воротам встановив остаточний рахунок 5:2, який підняв жовтоводців в зону плейоф.

Тільки в сьомому турі свято прийшло і до Одеси. Місцевий Tyre Expert нарешті напрочуд впевнено провів гру, і це в першу чергу стосується дій команди в захисті. Пропущений від Авалона м'яч розлютив підопічних Олексія Моторного, які засипали ворота суперника дальніми ударами, два з яких стали голами. Потім помилки припустився голкіпер броварчан, і це "експерти" не залишили без наслідків. Перший тайм 3:1, і хоча по перерві одесити нічого не забили, а для цього була, наприклад, неймовірна слушна нагода – пенальті у ворота Авалона, один-єдиний пропущений м'яч не позбавив Tyre Expert історичної, першої в Екстра-лізі перемоги 3:2.

Ще одна команда, як і Суха Балка, виграла в сьомому турі в гостях, і їй також це дозволило піднятися в турнірній таблиці на дві сходинки – з шостої на четверту. Мова про Сокіл, який в Луцьку проти Любарта забив всі три м'ячі, які були зафіксовані в грі. У в’язкій силовій грі, що точилася на майданчику, в якій у команд краще виходило боротися, ніж грати, в першому таймі кращими були підопічні Романа Ковальчика, які відкрили рахунок. Майже одразу по перерві м'яч від гравця Сокола Костянтина Абзалова опинився у воротах хмельничан, але помилку свого партнера по команді швидко виправив Ростислав Гуль, який ефектним ударом через воротаря Любарта вразив незахищені ворота, чим приніс Соколу перемогу 2:1.

Любарт – Сокіл

Гра туру

Відверто складно було зробити вибір "гри туру" серед тих чотирьох матчів, які відбулися в сьомому турі. От зіграли б в ньому ХІТ і Kyiv Futsal, то клопоту не було. Жодна з чотирьох ігор цілісною не була, подекуди взагалі було мало футзалу. Тож, перевагу віддамо грі, яка пройшла в Одесі і яка назавжди увійде в історію клубу Tyre Expert. Після відчутних поразок в попередніх матчах взагалі виникали сумніви стосовно боєздатності команди і її відповідності рівню Екстра-ліги. Гра ж з Авалоном, який вже встиг розжитися в Екстра-лізі двома перемогами, показала, що не все так безнадійно з "експертами", і в команді роблять висновки з отриманих уроків.

Звісно ж, що одна гра ще не показник, тим більше з суперником, який ще минулого сезону грав в Першій лізі, але одеситам вдалося навести порядок в захисті, не припускатися дитячих помилок і не привозити собі голи. Так було в грі з Авалоном, якому вдалося забити лише двічі, завдяки двом майстерним ударам.

Момент істини для Tyre Expert наступив після того, як Дмитро Бабілов не реалізував пенальті. Це було за рахунку 3:2, а грати залишалося ще понад тринадцять хвилин. Авалон тиждень тому струсонув Екстра-лігу своїм камбеком, коли гру з Фурнітурою з 1:3 перевернув на 4:3. З цим плідно попрацювали в Одесі, не дозволили броварчанам не те що зробити ще один камбек, а навіть забити бодай один м'яч. І все це в умовах підвищених емоцій, які вилилися в жовті картки. Загалом в грі їх було аж вісім, три з яких одесити отримали протягом однієї, 38-ї хвилини.

Виключення туру

Матчі, в яких перемогу здобула команда, яка першою пропустила, у футзалі, як і в футболі, скоріше є виключенням, тому і зрозуміло, чому тренери ставлять перед своїми підопічними завдання першими розписатися у воротах суперника. Сьомий тур здивував тим, що правило про психологічну перевагу команди, яка відкрила рахунок, не спрацювало в трьох іграх з чотирьох.

Почалося все в Дніпрі, де все чудово розпочалося для Кардиналу-Авангард, який на третій хвилині вітав Михайла Волянюка з тим, що він вразив ворота Богдана Мещерякова. Втім, Athletic Futsal швидко відігрався, в другому таймі забив ще двічі – є перша в турі вольова перемога.

Розвиток ця тема отримала в Королівці, де своїх суперників приймає коломийська Фурнітура. Тут привід порадіти за своїх улюбленців місцева торсида отримала на тій же третій хвилині, на що Суха Балка відповіла за хвилину. В середині першого тайму жовтоводці видали ударний відрізок, забивши тричі. Власне три м'ячі й склали різницю в другій вольовій перемозі, зафіксованій в турі.

І в Одесі місцевому Tyre Expert довелося пережити неприємні емоції, коли на все тій же третій хвилині гравець Авалона Віталій Поплєвічев дальнім ударом зі штрафного прошив воротаря господарів Миколу Хомяка. Далі гра стала продовженням містичного сценарію, і на пропущений м'яч Tyre Expert відповів трьома голами. Їх в підсумку вистачило для третьої в турі вольової перемоги.

Закривала тур гра в Луцьку, Любарт і Сокіл про таку епічну закономірність туру були не в курсі, і найважливіше, що їм вдалося, це уникнути голу на третій хвилині. Хмельничани відкрили рахунок на дев’ятій хвилині, що їх, якщо говорити з певною долею гумору, і врятувало. В другому таймі у лучан натяк на вольову перемогу виник, коли хмельничани допомогли їм з голом, забивши в свої, але на цьому всі аналогії з вольовими перемогами в трьох інших матчах туру закінчилися – Сокіл забив другий м'яч і здобув єдину в турі "невольову" перемогу.

Бліц-відповідь туру

Орієнтир для тих команд, які будуть прагнути швидко відіграти пропущений м'яч, був встановлений на початку гри в Дніпрі між Athletic Futsal та Кардиналом-Авангард. Акцент робимо на тому, що мова йде про голи, після яких рахунок був відкритий, і команді, яка цей м'яч пропустила, вдалося зробити рахунок 1:1 в стислий проміжок часу.

Athletic Futsal – Кардинал-Авангард

На третій хвилині "кардиналівець" Михайло Волянюк вдало зіграв на добиванні й низовим ударом пробив Богдана Мещерякова. "Атлети" на це відреагували за протоколом на четвертій хвилині, але по факту різниця між двома голами склала 14 секунд. Саме в такий час вклалися гравці команди з Дніпра, щоб розпочати з центра і доставити м'яч до Едуарда Нагорного, який спрямував його повз воротаря рівнян Дмитра Дяченка. Блискуча реакція підопічних Олександра Кабаненка на пропущений м'яч!

Цікаво, що в сьомому турі була ще одна гра, в якій перший гол та гол у відповідь за протоколом були забиті на третій та четвертій хвилинах. Це в Королівці Владислав Ніжник з Сухої Балки відповів на м'яч, забитий гравцем Фурнітури Ростиславом Нападюком, але ці два м'ячі розділили між собою 61 секунда, і це другий показник в сезоні за швидкістю реагування на пропущений перший м'яч.

Карткопад туру

Лише два тижні тому в огляді п’ятого туру ми тішилися джентльменській грі команд Екстра-лізі завдяки тому, що в ньому арбітри показали лише дев’ять жовтих карток, що склало менш як два "гірчичники" за гру. Сьомий же тур відзначаємо з негативного боку. В ньому позаду чотири гри, а арбітрам довелося 16 разів діставати з кишені картку жовтого кольору. І це рівно чотири за гру!

Звісно ж, картки розподілилися між іграми нерівномірно. Так, в Луцьку була лише одна жовта картка, пред’явлена гравцям, хоча, зазначимо, що по грі їх могло бути більше, але арбітри якось не бажали їх діставати. А от в Одесі все палало жовтим кольором – вісім попереджень, по чотири Tyre Expert і Авалону.

В сьомому турі залишилася незіграною одна гра – між ХІТом і Kyiv Futsal, і щось підказує, що в ньому жовтих карток побільшає. В Лізі чемпіонів дві столичні команди відіграли з двома попередженнями, які прийшлися на Ігоря Чернявського та Євгенія Жука (обидва з ХІТа).

Гол туру

Сьомий тур за кількістю забитих м’ячів йде на антирекорд – 19 голів в чотирьох іграх. Поки що найнижча результативність була зафіксована в турі за номером чотири, коли арбітри фіксували взяття воріт 22 рази. Попри це, в турі було кілька якісних голів, з яких "голом туру" оберемо м'яч, забитий в грі між Фурнітурою і Сухою Балкою.

Шикарну гольову комбінацію розпочав голкіпер Сухої Балки Герман Горовой, продовжив капітан жовтоводців Тарас Рибак передачею на Андрія Теряєва, той знайшов вільного Віктора Ковальова, а далі була передача-цукерочка підсічкою над воротарем Фурнітури Євгенієм Балухтою на Владислава Сорокіна. Йому залишалося лише зайти з м’ячем у ворота, які не було кому рятувати. Чудова командна робота всієї п’ятірки гравців Сухої Балки.

Пенальті туру

Гравці команд Екстра-ліги продовжують дивувати низькою якістю реалізації здавалося б "залізного" шансу для взяття воріт. Мова про пенальті, який пробивається з шести метрів, що залишає воротарю не так багато шансів на порятунок.

В сьомому турі арбітри двічі призначали шестиметрові, і вперше це сталося в грі в Королівці. Господарі на 11-й хвилині не за правилами обійшлися у своєму штрафному майданчику з Олегом Легендзевичем. За мить до цього рукою зіграв Роман Гаврилюк, за що теж можна було призначати шестиметровий. М'яч до своїх рук забрав сам постраждалий і пробив так, що у воротаря Фурнітури Євгенія Балухти не було шансів.

А от в грі в Одесі майстерність голкіпера була набагато вищою. Одного руху рукою Олександра Карбули в своєму майданчику було достатньо, щоб в неї влучив м'яч, і арбітри призначили пенальті. Відповідальність за удар взяв на себе Дмитро Бабілов, але у воротах Авалона відбулася ротація воротарів, і Дмитра Зікратого замінив Назарій Войтович. Це було правильним кроком з боку тренерського штабу броварчан, Войтович вгадав напрямок удару Бабілова, чим завадив тому зробити рахунок 4:2. Втім, надалі це не допомогло Авалону уникнути поразки.

Суха Балка і Tyre Expert вперше в сезоні пробивали пенальті, а команда з Одеси взагалі вперше в Екстра-лізі. Пенальті у ворота Фурнітури був призначений вдруге, і обидва вони реалізовані. Натомість, шестиметровий у ворота Авалона пробивався вперше, і він одразу став сейвом воротаря команди з Броварів Назарія Войтовича, який став четвертим воротарем, якому вдалося парирувати удар без захисту з відстані в шість метрів.

Дабл-пенальті туру

Чудовий шанс був у гравця Любарта Станіслава Шклярука, щоб відновити рівновагу в грі в першому таймі, коли його команда поступалася Соколу 0:1. Це було на 15-й хвилині, коли арбітри зафіксували порушення з боку хмельничанина Олега Гуцуляка. Чому вибір пав на молодого гравця, який ще місяць тому грав за юнацьку збірну України на ЧЄ-2025 серед команд U-19, це питання до тренера. Любарт вже втретє пробивав "десятку", і раніше Богдан Гладун скористався своєю нагодою забити, а от Богдан Мізюк ні. Така ж доля спіткала і Шклярука, якому не вдалося переграти Сергія Шевченка. Голкіпер Сокола вийшов з воріт на п’ять метрів і ногою відбив м'яч.

У ворота Сокола дабл-пенальті в сезоні-25/26 пробивався вперше, і Сергій Шевченко став п’ятим воротарем, який виручив свою команду в цій складній ігровій ситуації. Загалом з тринадцяти дабл-пенальті цього сезону реалізовані чотири, що складає 30,77%.

Воротар-голеадор туру

Прізвище воротаря Сухої Балки Германа Горового вже лунало в нашому огляді, але те, що він зробив в другому таймі в грі в Королівці, варто окремої номінації. На той момент Фурнітура поступалася Сухій Балці 2:4 і наполегливо шукала шанси хоча б скоротити рахунок. В черговій атаці господарів Горовой впорався з ударом Василя Блащука, який грав у воротарській футболці. Далі все було за класикою жанру – майстерний удар по порожнім воротам, рахунок змінився на 5:2, і гра була закрита.

Цим голом Герман Горовой склав компанію голкіперу Любарта Станіславу Горніку, який відзначився забитим м'ячем ще в першому турі, коли вразив ворота Tyre Expert.

Автогол туру

На 22-й хвилині гри в Луцьку гравець Сокола Костянтин Абзалов так прагнув допомогти своєму воротарю Сергію Шевченку, що невдало покотився по паркету, і м'яч після прострілу Богдана Мізюка від Абзалова опинився за лінією воріт.

Вже вдруге гравці Сокола вражають власні ворота, ставши лідерами за цим не самим приємним показником. Загалом же арбітри фіксували в протоколах ігор вісім автоголів у виконанні восьми гравців. Любарту, до речі, суперники допомогли з голом вдруге, і це найбільше, ніж будь-якій іншій команді.

Травма туру

Дуже прикрий епізод стався в грі в Луцьку на 25-й хвилині. Воротар Сокола вкотре в грі підключився до атаки, натомість Богдан Мізюк в підкаті намагався запобігти удару голкіпера гостей по воротам лучан. Мізюк на якусь мить випередив Шевченка, але той вже був не в змозі зупинитися. Ніхто ніг не прибрав, і в результаті гравець Любарта отримав болючий удар по нозі.

Одразу стало зрозумілим, що з Мізюком сталося щось серйозне, спорткомплекс він залишив за допомогою представників невідкладної допомоги, які зараз присутні на всіх матчах футзальної Екстра-ліги. Пізно ввечері неділі соцмережі Любарта повідомили, що у Богдана Мізюка діагностували перелом великої гомілкової кістки.

На жаль, і в футзалі важкі травми є невід’ємною складовою, можна хіба що побажати Богдану успішного лікування, найшвидшого одужання, щоб повернутися до своєї улюбленої справи.

Анатолій Подвойський