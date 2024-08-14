Атлетико почав переговори з досвідченим гравцем, який нагадав усім про себе на Євро-2024

Півзахисник Аль-Іттіхада Нголо Канте може перейти в мадридський Атлетико.

Про це повідомляє Relevo.

Представники "матрацників" уже сконтактували з оточенням 33-річного француза. Їм вдалося дізнатися, що Канте хотів би приєднатися до Атлетико, але перепоною на шляху до цього трансферу може стати висока зарплати, яку Нголо отримує в Саудівській Аравії. В разі переходу досвідченому опорнику доведеться піти на суттєве зниження зарплатні.

Нагадаємо, протягом 8 років Канте виступав у Англійській Прем’єр-лізі. У своєму дебютному сезоні він одразу ж виграв чемпіонство у складі сенсаційного Лестера, після чого перейшов у Челсі. За лондонців Нголо відіграв 269 матчів і по разу виграв усі можливі турніри, окрім Кубку ліги та Суперкубку Англії.

Останні два роки Канте провів у Саудівській Аравії, але на Євро-2024 він знову всім нагадав про себе. У двох перших турах опорник був визнаний найкращим гравцем матчу.