Колишній форвард збірної Польщі назвав мінуси від пива і ковбас на стадіоні

Колишній форвард збірної Польщі Артур Віхнярек зізнався, що іноді запах пива та ковбас на стадіоні відволікає футболістів, оскільки вони виходять на гру голодними.

Його слова наводить Sport.de.

"На полі відчуваєш запах пива, яке люди п’ють, і ковбаси, яку вони їдять. Однак це має і мінуси для футболістів. Це нелегко, коли ти голодний. Ти їси приблизно за три з половиною години до початку матчу, щоб мати практично порожній шлунок до гри. А потім, коли приходиш на стадіон, і всюди пахне пивом і ковбасою – до цього треба звикнути за перші чверть години гри", – пригадав 47-річний Віхнярек.

Віхнярек є вихованцем Леха Познань. Потім грав за Лодзь. З 1999 до 2010 грав за клуби Бундесліги. Виступав за Армінію та Герту.

З 1999 до 2008 року викликався до лав збірної Польщі, але не був стабільним гравцем основного складу, зігравши всього 17 матчів. Артур за національну команду забив 4 голи.

Нагадаємо, що форвард збірної України Артем Довбик влітку може змінити клуб.