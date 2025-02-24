Довбик влітку може змінити клубну прописку в Серії А
Український форвард Роми Артем Довбик може змінити клубну прописку в Серії А.
Про це повідомляє Tuttomercatoweb.
За інформацією джерела, можливий трансфер гравця готовий розглянути Інтер. До такого варіанту міланський клуб готовий у разі, якщо їхній нападник Маркус Тюрам перейде до ПСЖ.
Зазначається, що в офісі Інтера довгий час ходять розмови про можливий трансфер футболіста збірної України.
Водночас у протилежному напрямку в Рим може поїхати хавбек "неррадзурі" Давиде Фраттезі.
Як відомо, Довбик точно пропустить матч проти Монци в межах 26 туру італійської Серії А, який відбудеться 24 лютого.
27-річний українець вже пропустив матч з Порту через пошкодження привідного м’язу стегна, яке нападник отримав під час тренування команди в середу, 19 лютого.
У поточному сезоні на рахунку Довбика 13 голів і 4 асисти у 33 матчах за Рому в усіх турнірах.