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Довбик влітку може змінити клубну прописку в Серії А

Олексій Мурзак — 24 лютого 2025, 19:11
Довбик влітку може змінити клубну прописку в Серії А
Артем Довбик
Getty Images

Український форвард Роми Артем Довбик може змінити клубну прописку в Серії А.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

За інформацією джерела, можливий трансфер гравця готовий розглянути Інтер. До такого варіанту міланський клуб готовий у разі, якщо їхній нападник Маркус Тюрам перейде до ПСЖ.

Зазначається, що в офісі Інтера довгий час ходять розмови про можливий трансфер футболіста збірної України.

Водночас у протилежному напрямку в Рим може поїхати хавбек "неррадзурі" Давиде Фраттезі.

Як відомо, Довбик точно пропустить матч проти Монци в межах 26 туру італійської Серії А, який відбудеться 24 лютого.

27-річний українець вже пропустив матч з Порту через пошкодження привідного м’язу стегна, яке нападник отримав під час тренування команди в середу, 19 лютого.

У поточному сезоні на рахунку Довбика 13 голів і 4 асисти у 33 матчах за Рому в усіх турнірах.

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