Екслідер Інтера продовжить контракт із ПСВ

Колишній футболіст Інтера, Баварії та збірної Хорватії Іван Перишич невдовзі підпише новий контракт з ПСВ.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

Очікується, що контракт з 36-річним хавбеком буде розраховано до літа 2027 року.

Перишич приєднався до ПСВ на початку сезону-2024/25 і за цей час зіграв 39 матчів, в яких забив 16 м'ячів та віддав 11 результативних передач.

Раніше хорват грав за Баварію, Інтер, Тоттенгем, Вольфсбург та Боруссію Дортмунд.

Перишич двічі ставав чемпіоном Німеччини, вигравав чемпіонат Італії та Лігу чемпіонів у складі мюнхенського гранда.

Зазначимо, що минулий сезон футболіст розпочинав у Хайдуці, але залишив клуб через конфлікт з Гаттузо.