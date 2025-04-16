Степаненко – найкращий гравець Шахтаря у грі з Кривбасом

Колишнього півзахисника донецького Шахтаря Тараса Степаненка уболівальники "гірників" визнали найкращим гравцем матчу з Кривбасом у межах 5 туру Української Прем'єр-ліги, який дограли напередодні.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гра розпочалась 1 вересня та була перенесена через тривалу повітряну тривогу. На той момент колектив Маріно Пушича вів із рахунком 1:0 завдяки голу саме Степаненка.

Матч дограла сьогодні, 16 квітня. Зустріч завершилась перемогою донецького колективу з рахунком 2:1.

Нагадаємо, у січні Степаненко на правах вільного агента перейшов у турецький Еюпспор.

Завдяки перемозі Шахтар має 53 очки. Відставання від Олександрії тепер складає 1 бал. Від Динамо чинний чемпіон відстає на 6 пунктів.