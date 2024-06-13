Ексгравець збірної Румунії: Українці бачать у нас гарматне м'ясо

Ексгравець збірної Румунії Адріан Попа вважає, що рівень майстерності гравців збірної України придає впевненість підопічним Сергія Реброва.

Про це колишній півзахисник "триколірних" заявив на ютуб-каналі ProSport.

"Я думаю, що гравці збірної України бачать у нас гарматне м’ясо. Подивіться, хто грає в цій команді та в яких чемпіонатах вони виступають за свої клуби. Тут і Англійська Прем’єр-ліга, і Ла Ліга. Думаю, вони перед матчем із нами відчують запах крові й подумки скажуть собі: "Ми повинні їх з’їсти!"", — сказав Попа.

Поєдинок між Україною та Румунією в межах першого туру Євро-2024 відбудеться 17 червня. Початок — о 22:00 за київським часом.

На груповому етапі чемпіонату Європи Україна, окрім Румунії, зіграє проти Бельгії та Словаччини.

Нагадаємо, "синьо-жовті" провели три товариські матчі перед стартом Євро-2024. У першому спарингу українці зіграли внічию з Німеччиною, в другому поступилися Польщі, а в третьому розгромно перемогли Молдову.