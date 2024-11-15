Ексгравець Шахтаря отримав дебютний виклик у збірну Бразилії

Колишній футболіст донецького Шахтаря Додо, який наразі виступає за італійську Фіорентину, отримав дебютний виклик у збірну Бразилії.

Про це повідомляє Бразильська конфедерація футболу.

Футболіст покликаний замінити Вандерсона, який через перебір карток пропустить матч 12 туру кваліфікації чемпіонату світу-2026 проти Уругваю.

Гра відбору до ЧС відбудеться 20 листопада. Стартовий свисток пролунає о 02:45 за київським часом.

Нагадаємо, Додо перейшов із Шахтаря до Фіорентини влітку 2022 року за 15,4 мільйона євро. У сезоні-2024/25 бразилець зіграв 16 поєдинків за свій клуб та віддав 1 результативну передачу.