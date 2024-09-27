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Додо – про виїзд з України: Я не можу забути цю поїздку, це було щось жахливе

Володимир Кук — 27 вересня, 18:55
Додо – про виїзд з України: Я не можу забути цю поїздку, це було щось жахливе
Додо
ФК Шахтар

Захисник Фіорентини Додо розказав про виїзд з України після початку повномасштабного вторгнення Росії та заявив, що він ніколи не забуде цю поїздку.

Його слова передає La Gazzetta dello Sport.

"Я не можу забути подорож із Києва до Будапешта в товарному поїзді. З вагонів ми бачили все – це щось жахливе...(наслідки ракетних ударів – прим.).

Після періоду кар'єри в Шахтарі я шість місяців жив у Бразилії і дуже страждав", – сказав Додо.

Нагадаємо, що Фіорентина викупила контракт Додо в Шахтаря за 14,5 мільйонів євро влітку 2022 року. Загалом за донецький клуб бразилець зіграв 97 матчів, у яких відзначився 5 забитими м'ячами та віддав 17 результативних передач.

війна Додо Чемпіонат України, УПЛ Шахтар

Додо

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