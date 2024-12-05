Одноклубник Миколенка став найстаршим автором голу зі штрафного в історії АПЛ

Захисник Евертона Ешлі Янг допоміг "ірискам" здобути перемогу над Вулвергемптоном у 14 турі АПЛ (4:0) та встановив унікальне досягнення в історії Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє OptaJoe.

Англієць став найстаршим в історії автором забитого голу прямим ударом зі штрафного. Янг відкрив рахунок у віці 39 років та 148 днів. Також гравець Евертона став четвертим найвіковішим футболістом, який відзначався в АПЛ в історії.

4 - Ashley Young is now the fourth-oldest scorer in Premier League history (39y 148d), and the oldest to score from a direct free kick. Smarts. pic.twitter.com/x9IfPsswXw — OptaJoe (@OptaJoe) December 4, 2024

У нинішньому сезоні Ешлі Янг відіграв за "ірисок" 14 матчів в усіх турнірах, забив 1 гол та віддав 3 асисти.

Зазначимо, що український оборонець ліверпульського клубу Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі проти Вулвергемптона та відіграв увесь поєдинок.