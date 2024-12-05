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Одноклубник Миколенка став найстаршим автором голу зі штрафного в історії АПЛ

Станіслав Лисак — 5 грудня 2024, 12:50
Одноклубник Миколенка став найстаршим автором голу зі штрафного в історії АПЛ
Getty Images

Захисник Евертона Ешлі Янг допоміг "ірискам" здобути перемогу над Вулвергемптоном у 14 турі АПЛ (4:0) та встановив унікальне досягнення в історії Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє OptaJoe.

Англієць став найстаршим в історії автором забитого голу прямим ударом зі штрафного. Янг відкрив рахунок у віці 39 років та 148 днів. Також гравець Евертона став четвертим найвіковішим футболістом, який відзначався в АПЛ в історії.

У нинішньому сезоні Ешлі Янг відіграв за "ірисок" 14 матчів в усіх турнірах, забив 1 гол та віддав 3 асисти.

Зазначимо, що український оборонець ліверпульського клубу Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі проти Вулвергемптона та відіграв увесь поєдинок.

Чемпіонат Англії, АПЛ Евертон Ешлі Янг

Евертон

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