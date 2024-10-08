Ексгравець Ліверпуля: Манчестер Сіті помилився, продавши Палмера

Колишній футболіст Ліверпуля, а наразі експерт Sky, Грем Сунес вважає, що Манчестер Сіті помилився, продавши Коула Палмера в Челсі.

Його слова передає DailyMail.

"Сіті вчинив неправильно, дозволивши Коулу Палмеру перейти до Челсі минулого сезону. Я впевнений, що є інші гравці, на яких вони могли б заробити. Челсі заплатив за Палмера 40 мільйонів фунтів стерлінгів, але якщо наступного літа Реал постукає, і він все ще буде на тому рівні, який демонструє, я не здивуюся, якщо вони отримають за нього пропозицію в 150 мільйонів фунтів.

У нього чудові навички, атлетизм і фантастичний футбольний мозок. У ньому просто немає нічого, що може не подобатися. Йому 22. У такому віці ніхто не повинен бути таким хорошим. Мені також подобається його темперамент. Здається, у нього справді розумна голова, і, схоже, він отримав справді хорошу футбольну освіту. Чого можна було б очікувати в сучасному Манчестер Сіті", – написав Сунес.

Зазначимо, що 22-річний футболіст у своєму дебютному сезоні за "пенсіонерів" відзначився 27 м'ячами та віддав 15 гольових передач у 48 матчах.

Він також відзначився історичним досягненням за Челсі, ставши першим гравцем в історії лондонців, який забив у семи домашніх матчах поспіль. Напередодні Коул підписав новий контракт із клубом.

Нагадаємо, у серпні молодого таланта Челсі визнали найкращим молодим гравцем року за версією ПФА. А напередодні Палмер став найкращим гравцем Англії за підсумками сезону-2023/24.