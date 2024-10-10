Колишній легіонер Динамо може змінити Палмейрас на Сантос

Вінгер Палмейраса Дуду, який певний час виступав за київське Динамо, взимку може перейти до Сантоса.

Про це пише Bolavip.

32-річний вінгер втратив місце в основі Палмейраса після травми. Також футболіст нещодавно хотів, щоб йому дозволили вести перемовини з Крузейро, вихованцем якого він і є.

Цим хоче скористатися Сантос. "Біло-чорні" зараз виступають в Серії Б, але є претендентами на вихід до еліти. У досвідченому футболісті Сантос бачить потенційне посилення складу.

Український гранд придбав його влітку 2011, заплативши Крузейро 5 млн євро. За "біло-синіх" він загалом провів 32 гри і забив 4 голи. У 2015 році кияни продали його Палмейрасу за 3 млн євро.