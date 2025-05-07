Ексгравець Динамо перейшов у Атлетіко Мінейро

Колишній вінгер київського Динамо Дуду став гравцем Атлетіко Мінейро.

Про це повідомляє пресслужба бразильського клубу.

Дуду підписав із Атлетіко Мінейро контракт на два з половиною роки – до кінця календарного 2027 року. Він перейшов у клуб на правах вільного агента, попередньо розірвавши контракт із Крузейро.

До Крузейро Дуду приєднався наприкінці грудня минулого року, проте провів у клубі лише чотири місяці та достроково розірвав із ним контракт.

У поточному сезоні на рахунку 33-річного бразильського вінгера 2 голи у 16 матчах у всіх турнірах. Наразі його трансферна вартість оцінюється у 3 мільйони євро.

Дуду відомий українським любителям футболу за виступами за Динамо Київ у 2011 – 2015 роках.