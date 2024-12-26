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Колишній вінгер Динамо став гравцем Крузейро

Руслан Травкін — 26 грудня 2024, 13:47
Колишній вінгер Динамо став гравцем Крузейро
Дуду
https://x.com/Cruzeiro

Бразильський Крузейро підписав контракт із вінгером Дуду.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Сторони уклали контракт на два роки. 32-річний Дуду з 2015 року виступав за Палмейрас. У 2021 році "зелені" віддавали його в оренду катарському Аль-Духайлю.

Загалом за Палмейрас Дуду провів 452 гри, що є найкращим показником за XXI століття.

Динамо придбало його влітку 2011 року, заплативши Крузейро 5 млн євро. У складі "біло-синіх" бразилець заграти не зумів. У всіх турнірах він провів 32 поєдинки і забив 4 голи.

Динамо Київ Дуду Крузейро

Дуду

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