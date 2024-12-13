Ексгравець Динамо залишив Палмейрас після 9 років виступів за клуб
Дуду
x.com/Palmeiras
Бразильський Палмейрас оголосив про припинення співпраці з вінгером Дуду.
Про це повідомила пресслужба команди.
32-річний вінгер виступав за клуб із 2015 року, коли його за 3 млн євро придбали у київського Динамо.
У сезоні 2021/22 "зелені" віддали його в оренду на шість місяців у катарський Аль-Духайль.
Загалом за клуб Дуду провів 452 гри, що є найкращим показником за XXI століття.
Динамо придбало його влітку 2011 року, заплативши Крузейро 5 млн євро. У складі "біло-синіх" бразилець заграти не зумів. У всіх турнірах він провів 32 поєдинки і забив 4 голи.
Нагадаємо, що ще один екслегіонер киян Карлос Де Пена також отримав статус вільного агента.