Ексгравець Динамо залишив Палмейрас після 9 років виступів за клуб

Бразильський Палмейрас оголосив про припинення співпраці з вінгером Дуду.

Про це повідомила пресслужба команди.

32-річний вінгер виступав за клуб із 2015 року, коли його за 3 млн євро придбали у київського Динамо.

У сезоні 2021/22 "зелені" віддали його в оренду на шість місяців у катарський Аль-Духайль.

Загалом за клуб Дуду провів 452 гри, що є найкращим показником за XXI століття.

A Sociedade Esportiva Palmeiras e o atacante Dudu chegaram nesta quinta-feira (12) a um acordo para antecipar o fim do contrato firmado pelo jogador com o Maior Campeão do Brasil.



Atleta com mais partidas pelo Alviverde neste século, dono de diferentes recordes no Allianz… pic.twitter.com/7fP9HqStQd — SE Palmeiras (@Palmeiras) December 12, 2024

Динамо придбало його влітку 2011 року, заплативши Крузейро 5 млн євро. У складі "біло-синіх" бразилець заграти не зумів. У всіх турнірах він провів 32 поєдинки і забив 4 голи.

Нагадаємо, що ще один екслегіонер киян Карлос Де Пена також отримав статус вільного агента.