Ексфутболіст Манчестер Юнайтед продовжить кар'єру на Ібіці

Колишній футболіст Манчестер Юнайтед, Бенфіки, Бешикташа та низки інших клубів Бебе підписав контракт з Ібіцею.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт розраховано до літа 2025 року.

За свою кар'єру 34-річний Бебе ставав чемпіоном Португалії, переможцем Суперкубку Португалії та вигравав Сегунду з Ейбаром.

🎙 Bebé: ❝Estoy contento tanto en el plan personal como en el colectivo. Quiero pedirle a la afición que nos siga ayudando porque les vamos a dar muchas alegrías❞#SiempreIbiza 🩵 #IbizaAntequera pic.twitter.com/RU5SKn6bgf — UD Ibiza 🩵 (@ibizaud) February 9, 2025

Окрім того, на рахунку вінгера 22 матчі та шість голів у складі збірної Кабо-Верде.

Зазначимо, що наразі Ібіца виступає у другій Сегудні – третя за силою ліга в Іспанії.

Раніше зірковий ексфутболіст МЮ пояснив свій трансфер у Бетіс.