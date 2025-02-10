Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ексфутболіст Манчестер Юнайтед продовжить кар'єру на Ібіці

Володимир Максименко — 10 лютого 2025, 11:35
Бебе у футболці Ібіци
Бебе
ФК Ібіца

Колишній футболіст Манчестер Юнайтед, Бенфіки, Бешикташа та низки інших клубів Бебе підписав контракт з Ібіцею.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт розраховано до літа 2025 року.

За свою кар'єру 34-річний Бебе ставав чемпіоном Португалії, переможцем Суперкубку Португалії та вигравав Сегунду з Ейбаром.

Окрім того, на рахунку вінгера 22 матчі та шість голів у складі збірної Кабо-Верде.

Зазначимо, що наразі Ібіца виступає у другій Сегудні – третя за силою ліга в Іспанії.

Раніше зірковий ексфутболіст МЮ пояснив свій трансфер у Бетіс.

Ібіца Манчестер Юнайтед Футбольні трансфери

Ібіца

Атлетік з труднощами вийшов до 1/8 фіналу Кубку Іспанії
Іспанський футболіст розробив респіратор проти коронавірусу

Останні новини