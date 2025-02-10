Ексфутболіст Манчестер Юнайтед продовжить кар'єру на Ібіці
Бебе
ФК Ібіца
Колишній футболіст Манчестер Юнайтед, Бенфіки, Бешикташа та низки інших клубів Бебе підписав контракт з Ібіцею.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Контракт розраховано до літа 2025 року.
За свою кар'єру 34-річний Бебе ставав чемпіоном Португалії, переможцем Суперкубку Португалії та вигравав Сегунду з Ейбаром.
Окрім того, на рахунку вінгера 22 матчі та шість голів у складі збірної Кабо-Верде.
Зазначимо, що наразі Ібіца виступає у другій Сегудні – третя за силою ліга в Іспанії.
Раніше зірковий ексфутболіст МЮ пояснив свій трансфер у Бетіс.