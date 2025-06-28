Англійський футболіст з'їхав з глузду, кинувши стілець у жінку під час відпочинку на Ібіці
Курортна Ібіца вкотре стала місцем не лише для відпочинку, а й для гучного інтернет-хайпу. У мережі вірусно розлетілося відео, на якому зафіксована бійка біля басейну між двома компаніями чоловіків.
Все почалося з вербальної перепалки, яка стрімко переросла у фізичне зіткнення. Ситуацію намагалася владнати жінка, але отримала стільцем по голові.
І це ще не все. Наступний стілець, пущений у хід, збив одного з чоловіків з ніг – прямо у басейн. Натовп навколо не встиг навіть зреагувати, як інцидент набрав обертів.
Як з’ясувалося пізніше, головним "метальником" меблів виявився англійський футболіст Кіан Геррет, що виступає за клуб Олдгем, який грає у п’ятому дивізіоні чемпіонату Англії.
Ім’я спортсмена вже відоме футбольним фанатам не з кращого боку: на початку 2024 року Геррет був дискваліфікований на 4 місяці за участь у 484 незаконних ставках на футбольні матчі. Тоді ж його оштрафували на 3 200 фунтів.
Раніше повідомлялося, що скандальний боєць UFC Конор Макгрегор під час відпочинку на Ібіці нокаутував відвідувача нічного клубу.