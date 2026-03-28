Новий етап в кар'єрі: Хачеріді отримав тренерську ліцензію

Сергій Шаховець — 28 березня 2026, 11:47
Євген Хачеріді
instagram.com/khacheridi.34/

Колишній футболіст Динамо та збірної України Євген Хачеріді отримав тренерську ліцензію категорії А.

Про це 38-річний футболіст повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Сьогодні ще один важливий крок у моїй футбольній історії. Я отримав ліцензію А.

Футбол для мене – це не тільки гра на полі, а й розуміння процесів, відповідальність і розвиток далі. Тепер відкривається новий етап – вже з іншого боку. Рухаємось далі", – написав Хачеріді.

Зазначимо, що тренерський А-диплом дозволяє працювати головним тренером у командах Першої, Другої та аматорської (ААФУ) ліги, бути помічником головного тренера в УПЛ та очолювати команди U-21 та U-19.

Раніше повідомлялося, що Євген Хачеріді став гравцем аматорського колективу Титан, що виступає в Лізі Київщини. Після відходу з Чорноморця у січні 2026 року футболіст також грає за медіафутбольну команду PROFAN.

Це серйозне підсилення: Хачеріді знову гратиме в Києві
Хачеріді знайшов нову команду після відходу з Чорноморця
Хачеріді, Русин та Ернандес покинули Чорноморець
Купа гравців йде: Хачеріді висловився про борги та зміни в Чорноморці
Це був вирішальний момент: Хачеріді – про перехід у Чорноморець

