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Аутсайдер АПЛ призначив нового головного тренера

Олексій Мурзак — 19 грудня 2024, 18:50
Аутсайдер АПЛ призначив нового головного тренера
Вітор Перейра
instagram.com/premierleague

Португальський спеціаліст Вітор Перейра став новим головним тренером Вулвергемптона.

Про це інформує пресслужба англійського клубу.

Контракт фахівця з командою розрахований до липня 2026 року.

Раніше Вітор Перейра очолював Порту, Аль-Ахлі, Олімпіакос, Фенербахче (двічі), Мюнхен 1860, Шанхай Порт, Корінтіанс та Фламенго. На початку лютого цього року він почав працювати в Аль-Шабабі.

Наразі Вулвергемптон займає передостаннє місце у таблиці АПЛ, маючи всього 9 очок після 16 зіграних турів. Сам через незадовільні результати клуб звільнив з посади головного тренера Гарі О'Ніла.

Чемпіонат Англії, АПЛ Вулвергемптон Вітор Перейра

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