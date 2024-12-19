Аутсайдер АПЛ призначив нового головного тренера

Португальський спеціаліст Вітор Перейра став новим головним тренером Вулвергемптона.

Про це інформує пресслужба англійського клубу.

Контракт фахівця з командою розрахований до липня 2026 року.

Раніше Вітор Перейра очолював Порту, Аль-Ахлі, Олімпіакос, Фенербахче (двічі), Мюнхен 1860, Шанхай Порт, Корінтіанс та Фламенго. На початку лютого цього року він почав працювати в Аль-Шабабі.

Наразі Вулвергемптон займає передостаннє місце у таблиці АПЛ, маючи всього 9 очок після 16 зіграних турів. Сам через незадовільні результати клуб звільнив з посади головного тренера Гарі О'Ніла.