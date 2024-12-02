Париж призначить колишнього форварда збірної Німеччини директором клубу

Футбольний клуб Париж, який виступає у другому за силою дивізіоні Франції, призначить Маріо Гомеса директором клубу.

Про це пише YahooSports.

Нещодавно власником цього клубу став мільярдер Бернар Арно. Компанія Red Bull також матиме частку в проєкті.

Гомес є креатурою від Red Bull. Він співпрацює з компанією останні три роки. Німець вів справи Лейпцига, Брагантіно (Бразилія) та Нью-Йорк Ред Булл. У Парижі він матиме більше повноважень.

Найближчим часом до столиці Франції завітає Юрген Клопп, який нещодавно отримав посаду глобального керівника футболу в системі Red Bull.

Гомес – вихованець Штутгарта. Також грав за Баварію, Фіорентину, Бешикташ та Вольфсбург. За збірну Німеччини забив 31 гол за 78 поєдинків.