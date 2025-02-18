Ексфорвард Динамо стане гравцем Легії

Колишній форвард київського Динамо Ілля Шкурін невдовзі стане гравцем варшавської Легії.

Про це пише журналіст Томаш Влодарчик.

За його інформацією, білорус прибув до столиці Польщі, щоб пройти медичні обстеження. Підписання трирічного контракту з варшавською Легією заплановано на середу.

Нападник зможе дебютувати за місцевого гранда в суботньому матчі проти Радом'яка.

🩺 Ilija Szkurin przyjechał dziś do Warszawy i rozpoczął dwudniowe testy medyczne. Na środę zaplanowane jest podpisanie trzyletniego kontraktu z Legią Warszawa.



Szkurin ma być dostępny na sobotni mecz z Radomiakiem. O kulisach tego transferu za chwilę w Poznań vs. Warszawa. pic.twitter.com/tkk2IWtW7r — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) February 18, 2025

Наразі 25-річний футболіст виступає за Сталь із міста Мелец. Сезон нападник проводить досить вдало. На його рахунку 16 голів у Екстраклясі, що дозволяє йому посідати друге місце в гонці бомбардирів.

Шикурін у 2021 році грав за київське Динамо на правах оренди з московського ЦСКА. В УПЛ відіграв 8 матчів, голів не забивав.

Нагадаємо, раніше була інформація, що ним цікавляться клуби з Південної Кореї.