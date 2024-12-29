Ексфорвард збірної Бразилії та Іспанії може продовжити кар'єру в Уругваї

Відомий форвард Дієго Коста є трансферною ціллю уругвайського Насьйоналя.

Про це пише As.com.

Контракт 36-річного нападника з Греміо завершився і він стає вільним агентом. За бразильський клуб іменитий футболіст минулого сезону забив лише 1 гол за 14 матчів.

Насьйональ шукає посилення, щоб нав'язати боротьбу Пеньяролю у боротьбі за чемпіонство на наступний сезон.

Дієго Коста грав за низку клубів Європи та Латинської Америки. Найбільшу популярність йому принесли виступи за Атлетико та Челсі. У 2013 році він провів 2 гри за збірну Бразилії, але потім прийняв рішення виступати за збірну Іспанії. У складі "Фурії Рохи" відзначився 10 разів за 24 поєдинки.