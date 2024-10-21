Едуардо: Проти Шахтаря гратиме один із найсильніших клубів світу

Ексгравець Шахтаря та Арсенала Едуардо оцінив протистояння "гірників" та "канонірів" у 3 турі Ліги чемпіонів.

Цитує бразильця пресслужба донецького клубу.

"Ліга чемпіонів – це турнір неймовірного рівня та формату, і, безумовно, на нас очікує надзвичайно видовищний поєдинок. Звичайно, Шахтарю буде дещо складно з огляду на те, що команда не має домашньої арени й вимушена проводити матчі на виїзді. Попри те, що Шахтарю протистоятиме Арсенал, який вважається одним із найсильніших в світі та власне таким і є, я впевнений, що ми спостерігатимемо протистояння сильних команд. Найважливіше – нас очікує цікава гра", – сказав бразильський футболіст.

Едуардо вважає, що "гірники" сильні насамперед завдяки командній грі.

"Шахтар має значний і переконливий досвід виступів на європейській арені. Як на мене, сильний передусім командною грою, що доповнюється індивідуальними якостями кожного з футболістів. У складі є багато якісних молодих та перспективних бразильських виконавців, а також хороших представників української футбольної школи. Вважаю, що в «Шахтаря» є всі шанси продемонструвати свій футбол і заявити про себе з огляду на позитивний результат", – розповів Едуардо.

Також бразилець відповів на питання про сильні сторони "канонірів"



"До Арсенала можна застосувати той самий опис, що й до Шахтаря. Безумовно, ми говоримо про одну з найкращих команд на сьогодні, яка гратиме на своєму полі перед власними вболівальниками, що стане значним підсиленням. Упевнений, що атмосфера на стадіоні буде неймовірною, він буде заповнений. Арсенал також має індивідуально сильних виконавців, а стилі гри Шахтаря та Арсенала схожі в їхньому прагненні демонструвати атакувальний футбол і диктувати свій малюнок гри. Тож, як я вже наголошував, на нас чекає цікаве протистояння", – сказав Едуардо.

Нагадаємо, бразильський нападник Едуардо був гравцем Арсенала в період з 2007 по 2010 рік, після чого перейшов у Шахтар за 6 млн фунтів. Бразилець відіграв за донецький клуб 113 матчів, в яких відзначився 36 м'ячами.

Матч Арсенал – Шахтар відбудеться 22 жовтня у межах третього туру Ліги чемпіонів. Початок – о 22:00 за Києвом. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.

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