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Легендарний нападник Шахтаря відвідав товариський матч команди

Владислав Уткін — 18 липня, 19:11
Легендарний нападник Шахтаря відвідав товариський матч команди

Колишній нападник донецького Шахтаря Едуардо відвідав товариський матч "гірників" проти турецького Бешикташа (1:0).

Про це повідомила пресслужба "помаранчево-чорних".

Хорватський нападник захищав кольори Шахтаря з 2010 до 2014 роки та з 2015 до 2016. Усього у складі "гірників" провів 174 матчів, забив 57 м'ячів та віддав 17 гольових передач.

Раніше ми повідомляли, що Шахтар почав продавати пакети квитків на матчі Ліги чемпонів у Гельзенкірхені.

Едуардо Шахтар Донецьк

Едуардо

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