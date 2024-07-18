Легендарний нападник Шахтаря відвідав товариський матч команди

Колишній нападник донецького Шахтаря Едуардо відвідав товариський матч "гірників" проти турецького Бешикташа (1:0).

Про це повідомила пресслужба "помаранчево-чорних".

🗣 «Сподіваюся, це жахіття в Україні скінчиться якомога раніше і я зможу повернутися до рідного Донецька»



🧡 Колишній гравець «Шахтаря» Едуардо відвідав товариський матч із «Бешикташем» на зборах та пригадав виступи у складі «гірників».#Shakhtar #ШахтарБешикташ pic.twitter.com/vggQ7pixfK — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 18, 2024

Хорватський нападник захищав кольори Шахтаря з 2010 до 2014 роки та з 2015 до 2016. Усього у складі "гірників" провів 174 матчів, забив 57 м'ячів та віддав 17 гольових передач.

Раніше ми повідомляли, що Шахтар почав продавати пакети квитків на матчі Ліги чемпонів у Гельзенкірхені.