Син Сімеоне близький до продовження контракту з Атлетико

Олександр Булава — 12 листопада 2025, 21:20
Джуліано Сімеоне
Instagram/giulisimeone

Півзахисник Атлетико Джуліано Сімеоне, який є сином головного тренера Дієго Сімеоне, близький до продовження співпраці з мадридським клубом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Угода перебуває на завершальній стадії. Новий контракт буде розрахований до літа 2030 року.

Зазначається, що клуб задоволений розвитком 22-річного аргентинця.

У поточному сезоні в активі гравця 3 голи та 5 асистів у 16 матчах.

Напередодні повідомлялося, що три гравці Атлетико пропустять наступний матч збірної Аргентини.

Джуліано Сімеоне

