Син Сімеоне близький до продовження контракту з Атлетико
Джуліано Сімеоне
Instagram/giulisimeone
Півзахисник Атлетико Джуліано Сімеоне, який є сином головного тренера Дієго Сімеоне, близький до продовження співпраці з мадридським клубом.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Угода перебуває на завершальній стадії. Новий контракт буде розрахований до літа 2030 року.
Зазначається, що клуб задоволений розвитком 22-річного аргентинця.
У поточному сезоні в активі гравця 3 голи та 5 асистів у 16 матчах.
