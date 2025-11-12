Син Сімеоне близький до продовження контракту з Атлетико

Півзахисник Атлетико Джуліано Сімеоне, який є сином головного тренера Дієго Сімеоне, близький до продовження співпраці з мадридським клубом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Угода перебуває на завершальній стадії. Новий контракт буде розрахований до літа 2030 року.

Зазначається, що клуб задоволений розвитком 22-річного аргентинця.

🚨❤️🤍 Giuliano Simeone, closing in on new deal until June 2030 with Atlético Madrid.



The agreement is at final stages, as @medinamarca reported. 🇦🇷



Club super happy with his development and attitude, MOTM in 3 games in a row. pic.twitter.com/c1dykfc2dZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 12, 2025

У поточному сезоні в активі гравця 3 голи та 5 асистів у 16 матчах.

Напередодні повідомлялося, що три гравці Атлетико пропустять наступний матч збірної Аргентини.