Беллінгем встановив рекорд на Євро-2024
Півзахисник Реала та збірної Англії Джуд Беллінгем став першим європейським футболістом в історії, який зіграв на трьох великих турнірах до свого 21-річчя.
Про це повідомляє ESPN.
Футболіст вийшов у стартовому складі на матч проти Сербії у 1 турі чемпіонату Європи-2024. Також він виступав на Євро-2020 та чемпіонаті світу 2022 року.
Зазначимо, що в групу з англійцями та сербами також потрапили Данія та Словенія. Вони вже зіграли матч між собою, який завершився внічию.
Нагадаємо, Євро-2024 проходить із 14 червня до 14 липня у Німеччині. Матчі континентальної першості прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.