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Беллінгем встановив рекорд на Євро-2024

Олександр Булава — 16 червня, 23:20
Беллінгем встановив рекорд на Євро-2024

Півзахисник Реала та збірної Англії Джуд Беллінгем став першим європейським футболістом в історії, який зіграв на трьох великих турнірах до свого 21-річчя.

Про це повідомляє ESPN.

Футболіст вийшов у стартовому складі на матч проти Сербії у 1 турі чемпіонату Європи-2024. Також він виступав на Євро-2020 та чемпіонаті світу 2022 року.

Зазначимо, що в групу з англійцями та сербами також потрапили Данія та Словенія. Вони вже зіграли матч між собою, який завершився внічию.

Нагадаємо, Євро-2024 проходить із 14 червня до 14 липня у Німеччині. Матчі континентальної першості прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

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