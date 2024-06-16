Беллінгем встановив рекорд на Євро-2024

Півзахисник Реала та збірної Англії Джуд Беллінгем став першим європейським футболістом в історії, який зіграв на трьох великих турнірах до свого 21-річчя.

Про це повідомляє ESPN.

Футболіст вийшов у стартовому складі на матч проти Сербії у 1 турі чемпіонату Європи-2024. Також він виступав на Євро-2020 та чемпіонаті світу 2022 року.

Jude Bellingham becomes the first European player to play at three major international tournaments before turning 21:



🏆 EURO 2024

🏆 World Cup 2022

🏆 EURO 2020 pic.twitter.com/CezVyxr82w — ESPN FC (@ESPNFC) June 16, 2024

Зазначимо, що в групу з англійцями та сербами також потрапили Данія та Словенія. Вони вже зіграли матч між собою, який завершився внічию.

Нагадаємо, Євро-2024 проходить із 14 червня до 14 липня у Німеччині. Матчі континентальної першості прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.