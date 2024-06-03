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Прокляття останнього туру Серії А: молодий захисник Аталанти зазнав серйозної травми

Игорь Чернявский — 3 червня, 10:40
Прокляття останнього туру Серії А: молодий захисник Аталанти зазнав серйозної травми

Захисник Аталанти Джорджо Скальвіні порвав передню хрестоподібну зв’язку коліна в останньому матчі клубного сезону проти Фіорентини.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Через травму 20-річний центрбек пропустить Євро-2024 та першу половину сезону-2024/25. Ймовірно, його повернення на поле станеться лише на початку наступного року.

Скальвіні вважається одним із найбільш перспективних захисників Італії. У сезоні, що минув, Джорджо провів 44 матчі в усіх турнірах.

Прогрес 20-річного центрбека не залишився непоміченим. Повідомлялося, що ним цікавляться провідні клуби Європи, зокрема Манчестер Сіті, ПСЖ, Інтер та Ювентус.

Містичності історії додає те, що подібне вже траплялося рік тому. В останньому турі Серії А-2022/23 хрестоподібну зв’язку порвав нападник Роми Теммі Абрахам.

Аталанта Чемпіонат Італії, Серія А Джорджо Скальвіні

Аталанта

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