Прокляття останнього туру Серії А: молодий захисник Аталанти зазнав серйозної травми

Захисник Аталанти Джорджо Скальвіні порвав передню хрестоподібну зв’язку коліна в останньому матчі клубного сезону проти Фіорентини.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Через травму 20-річний центрбек пропустить Євро-2024 та першу половину сезону-2024/25. Ймовірно, його повернення на поле станеться лише на початку наступного року.

Скальвіні вважається одним із найбільш перспективних захисників Італії. У сезоні, що минув, Джорджо провів 44 матчі в усіх турнірах.

Прогрес 20-річного центрбека не залишився непоміченим. Повідомлялося, що ним цікавляться провідні клуби Європи, зокрема Манчестер Сіті, ПСЖ, Інтер та Ювентус.

Містичності історії додає те, що подібне вже траплялося рік тому. В останньому турі Серії А-2022/23 хрестоподібну зв’язку порвав нападник Роми Теммі Абрахам.