Ексзірка Манчестер Юнайтед став гравцем Корінтіанс
Джессі Лінгард
instagram.com/jesselingard/
Колишній футболіст Манчестер Юнайтед та збірної Англії Джессі Лінгард став гравцем Корінтіанс.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
33-річний гравець підписав контракт до кінця року, який включає опцію продовження ще на рік. Фінансові деталі угоди не розголошуються.
Наприкінці минулого року футболіст покинув Сеул, за який провів 66 ігор забив 18 мʼячів та віддав 10 результативних передач.
В Європі півзахисник відомий своїми виступами за рідний Манчестер Юнайтед, Вест Гем, Ноттінгем та збірну Англії.
Раніше Лінгард зазнав критики у соцмережах через свого дідуся, якого звинувачують у сексуальному насильстві над дитиною.