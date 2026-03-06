Ексзірка Манчестер Юнайтед став гравцем Корінтіанс

Колишній футболіст Манчестер Юнайтед та збірної Англії Джессі Лінгард став гравцем Корінтіанс.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

33-річний гравець підписав контракт до кінця року, який включає опцію продовження ще на рік. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

JESSE LINGARD É O NOVO REFORÇO DO CORINTHIANS! ✍🏽🆕



O atacante inglês chega ao Timão com vínculo até o fim deste ano, com possibilidade de renovação automática até o fim de 2027 em caso de cumprimento de metas estabelecidas no documento! 🏴🏳️



Seja bem-vindo, Lingard! 👊🏽



Saiba… pic.twitter.com/RR3c5J69nv — Corinthians (@Corinthians) March 6, 2026

Наприкінці минулого року футболіст покинув Сеул, за який провів 66 ігор забив 18 мʼячів та віддав 10 результативних передач.

В Європі півзахисник відомий своїми виступами за рідний Манчестер Юнайтед, Вест Гем, Ноттінгем та збірну Англії.

Раніше Лінгард зазнав критики у соцмережах через свого дідуся, якого звинувачують у сексуальному насильстві над дитиною.