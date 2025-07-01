Флірт зі штучним інтелектом: колишня зірка МЮ показав, як заграє із ChatGPT

Колишній півзахисник Манчестер Юнайтед і нинішній гравець південнокорейського Сеула Джессі Лінгард став вірусною зіркою завдяки штучному інтелекту.

32-річний футболіст опублікував у соцмережах скриншоти флірту з ChatGPT, чим викликав хвилю жартів та здивування серед фанатів.

Замість традиційного "свайпання" в Tinder, Лінгард обрав інноваційний підхід до розваг – бесіди з нейромережею. На опублікованих кадрах – справжній "роман" між футболістом і AI.

Цей кумедний момент став новою хвилею в історії Джессі, який останнім часом насолоджується холостяцьким життям. Його останні стосунки були з американською моделлю та ютуберкою Дженою Фрумес ще у 2018-му.

Зазначимо, відтоді його пов’язували з різними знаменитостями, зокрема Ребеккою Голлідей, Еммою Хайд та Джуліаною Авою.

Нагадаємо, Лінгард зазнав критики у соцмережах через свого дідуся, якого звинувачують у сексуальному насильстві над дитиною.