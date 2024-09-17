Поліція Південної Кореї відкрила справу проти ексгравця МЮ та збірної Англії

Поліція столиці Південної Кореї, Сеула, розпочала слідство проти колишнього гравця Манчестер Юнайтед Джессі Лінгарда.

Про це пише Daily Mail.

Як повідомляє джерело, полісменів зацікавив пост гравця у соцмережі Instagram. На фото він їде на скутері. Зараз триває слідство на рахунок того, чи має Лінгард водійські права міжнародного зразка та чи не був він п'яним.

Згодом ексгравець збірної Англії видалив публікацію зі свого акаунту. Варто нагадати, що у вересні 2023 року Лінгарду заборонили керувати автомобілем у Великобританії протягом 18 місяців.

31-річний футболіст весною приєднався до футбольного клубу Сеул вільним агентом. За збірну Англії вінгер відзначився 6 разів за 32 поєдинки.