Шевченка включать у Залу слави італійського футболу
Екснападник збірної України та Мілана Андрій Шевченко стане членом Зали слави італійського футболу.
Про це повідомляє Федерація футболу Італії.
12-та церемонія Зали слави італійського футболу відбудеться у понеділок, 11 листопада, на базі збірної Італії в Коверчано.
Андрій Шевченко потрапив у номінацію "іноземний футболіст". Гравця відзначили, за престиж Серії А. Під час своїх виступів у Мілані українець став володарем Золотого м’яча-2024 та виграв з клубом Лігу чемпіонів.
Нові члени італійського Залу слави
- Італійський футболіст: Даніеле Де Россі
- Тренер: Лучано Спаллетті
- Іноземний футболіст: Андрій Шевченко
- Ветеран: Роберто Бонінсенья
- Менеджер: Арієдо Брайда
Нагадаємо, що в Італії зал слави було створено 2011 року, до нього включають тих, хто залишив помітний слід в історії італійського футболу.
Кандидатів відбирає спеціальне журі, що складається з головних редакторів ключових спортивних газет країни. Цього року Зал слави поповнили відразу 10 осіб.
Напередодні повідомлялося, що Золотий м'яч-2004, який виграв Шевченко, визнаний одним із трьох найбільших "пограбувань" в історії нагороди.