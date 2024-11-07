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Шевченка включать у Залу слави італійського футболу

Олександр Булава — 7 листопада 2024, 17:48
Шевченка включать у Залу слави італійського футболу

Екснападник збірної України та Мілана Андрій Шевченко стане членом Зали слави італійського футболу.

Про це повідомляє Федерація футболу Італії.

12-та церемонія Зали слави італійського футболу відбудеться у понеділок, 11 листопада, на базі збірної Італії в Коверчано.

Андрій Шевченко потрапив у номінацію "іноземний футболіст". Гравця відзначили, за престиж Серії А. Під час своїх виступів у Мілані українець став володарем Золотого м’яча-2024 та виграв з клубом Лігу чемпіонів.

Нові члени італійського Залу слави

  • Італійський футболіст: Даніеле Де Россі
  • Тренер: Лучано Спаллетті
  • Іноземний футболіст: Андрій Шевченко
  • Ветеран: Роберто Бонінсенья
  • Менеджер: Арієдо Брайда

Нагадаємо, що в Італії зал слави було створено 2011 року, до нього включають тих, хто залишив помітний слід в історії італійського футболу.

Кандидатів відбирає спеціальне журі, що складається з головних редакторів ключових спортивних газет країни. Цього року Зал слави поповнили відразу 10 осіб.

Напередодні повідомлялося, що Золотий м'яч-2004, який виграв Шевченко, визнаний одним із трьох найбільших "пограбувань" в історії нагороди.

Мілан Чемпіонат Італії, Серія А Андрій Шевченко

Андрій Шевченко

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