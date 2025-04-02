У Швеції засуджено двох підлітків за спробу вбивства футболіста

Двох підлітків засуджено за підготовку до вбивства гравця футбольного клубу Дегерсфорс, який грає в елітному дивізіоні Швеції.

Про це повідомляє Expressen.se. Деталі додає Aftonbladet.se.

Між гравцем та 15-річним і 17-річним підлітками стався конфлікт. Футболіст завдав удару одному з них. За це він засуджений до штрафу в розмірі 2800 крон.

Футболіст, ім'я якого не називається, зізнався, що злегка вдарив підлітка по щоці, але стверджує, що удар був не занадто сильним, щоб завдати болю.

Ймовірно, це змусило хлопців шукати шляхи для помсти гравцеві.

Ці підлітки також підозрюються у вчинені інших злочинів, зокрема у вбивстві 16-річного хлопця.

"У рамках підготовки XX та YY придбали, зберігали, транспортували зброю, а також зберігали дані в мобільних пристроях з інформацією про адресу передбачуваної жертви, фотографії передбачуваної жертви, способи пересування тощо. Предмети окремо та/або разом були особливо придатними для використання злочину", – йдеться у вироку.

15-річного підлітка засуджено за підготовку до вбивства гравця. Особа засуджена до двох років і трьох місяців ув'язнення для неповнолітніх, а також повинен виплатити гравцеві компенсацію в розмірі 100 000 шведських крон.

17-річного хлопця засуджено за підготовку до вбивства гравця, замах на вбивство, використання зброї при обтяжуючих обставинах, напад і вбивство. Особі загрожує вісім років одинадцять місяців позбавлення волі. Він також повинен виплатити гравцеві 100 000 крон компенсації.

Нагадаємо, в Берліні, ймовірно, був убитий український футболіст Олександр Шворак.