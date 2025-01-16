У двох захисників ПСЖ народилися діти під час матчу Кубку Франції

Перемога ПСЖ над Еспалі (4:2) в 1/16 фіналу Кубку Франції не вразила футбольну пресу, зате потішила світську.

Одразу двоє захисників парижан Лукас Бералдо та Мілан Шкріньяр пропускали гру через приємні турботи — вчора, поки команда грала, вони стали батьками.

Для 21-річного Бералдо це вперше; свого первістка він назвав Бенісіо.

29-річний Шкріньяр став батьком вдруге; його доньці Шарлотті три роки, і тепер в неї з'явилась сестра Лоррен.

Для ПСЖ в поточному сезону Бералдо — гравець ротації, він набігав 11 матчів (1 гол) в Лізі 1. Шкріньяра, тим часом, ЗМІ активно сватають до Галатасараю вже в січні через нестачу ігрової практики.