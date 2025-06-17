Трубін прокоментував нічию проти Боки Хуніорс в матчу клубного чемпіонату світу
Голкіпер Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін висловився про нічию в матчі першого туру клубного чемпіонату світу проти Боки Хуніорс.
Слова воротаря наводить пресслужба "орлів".
"Ми мали моменти, щоб закрити гру. Проте, команда припустилась двох помилок у першому таймі, а суперник ними скористувався. Хоча ми змогли відіграти, Бенфіка завжди налаштована лише на перемогу.
Спека? Це дуже важко. Я вперше в життя відчув таку температуру повітря. Втім, ми тут провели вже декілька днів, тож змогли дещо адаптуватись", – розповів Трубін.
Наступний матч Бенфіка зіграє 20 червня проти Окленд Сіті. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.
Раніше стала відома оцінка українця за матч проти аргентинського колективу.
Окрім Трубіна на спекотні погодні умови також поскаржились представники інших європейських топклубів, зокрема наставник ПСЖ Луїс Енріке.