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Трубін прокоментував нічию проти Боки Хуніорс в матчу клубного чемпіонату світу

Володимир Максименко — 17 червня 2025, 11:17
Трубін прокоментував нічию проти Боки Хуніорс в матчу клубного чемпіонату світу
Анатолій Трубін
Getty images

Голкіпер Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін висловився про нічию в матчі першого туру клубного чемпіонату світу проти Боки Хуніорс.

Слова воротаря наводить пресслужба "орлів".

"Ми мали моменти, щоб закрити гру. Проте, команда припустилась двох помилок у першому таймі, а суперник ними скористувався. Хоча ми змогли відіграти, Бенфіка завжди налаштована лише на перемогу.

Спека? Це дуже важко. Я вперше в життя відчув таку температуру повітря. Втім, ми тут провели вже декілька днів, тож змогли дещо адаптуватись", – розповів Трубін.

Наступний матч Бенфіка зіграє 20 червня проти Окленд Сіті. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Раніше стала відома оцінка українця за матч проти аргентинського колективу.

Окрім Трубіна на спекотні погодні умови також поскаржились представники інших європейських топклубів, зокрема наставник ПСЖ Луїс Енріке.

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Анатолій Трубін

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