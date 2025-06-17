Трубін прокоментував нічию проти Боки Хуніорс в матчу клубного чемпіонату світу

Голкіпер Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін висловився про нічию в матчі першого туру клубного чемпіонату світу проти Боки Хуніорс.

Слова воротаря наводить пресслужба "орлів".

"Ми мали моменти, щоб закрити гру. Проте, команда припустилась двох помилок у першому таймі, а суперник ними скористувався. Хоча ми змогли відіграти, Бенфіка завжди налаштована лише на перемогу.

Спека? Це дуже важко. Я вперше в життя відчув таку температуру повітря. Втім, ми тут провели вже декілька днів, тож змогли дещо адаптуватись", – розповів Трубін.