Клуб Серії А розглядає варіант із поверненням тренера, з яким тричі поспіль ставав чемпіоном

Ювентус розглядає можливість повернути на посаду головного тренера Антоніо Конте.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, цей варіант не розглядали перед початком цього сезону, але він може стати для них актуальним у травні 2025 року. Проте зазначається, що багато залежатиме від планів Наполі, який наразі тренує фахівець.

Чинний контракт 55-річного Контре з неаполітанцями розрахований до кінця червня 2027 року.

Нагадаємо, що під його керівництвом у період з 2011 по 2014 рік Ювентус тричі поспіль вигравала Серію А.

Раніше повідомлялося, що у послугах спеціаліста також зацікавлений Мілан.