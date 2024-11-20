Дружина Робіньо: Він вісім місяців платить у в'язниці за те, чого не було

Дружина Робіньо Вівіан Гульєльметті встала на захист свого чоловіка, який вже вісім місяців відбуває термін у в'язниці через справу про групове зґвалтування.

Слова Вівіан наводить Relevo.

"Це була зрада. Мене зрадили та виставили на посміховисько на весь світ. Але це не злочин, зрада не є злочином. Робіньо був засуджений за аморальні і жахливі аудіозаписи між друзями, він вже вісім місяців платить за те, чого не було. Я вирішила боротися за правду", – сказала Вівіан.

Телефонні записи були одним з головних доказів, наданих жертвою інциденту. Колишній гравець Реала та Мілана визнав, що мав інтимний зв'язок з жертвою, але він ствеерджував, що все відбулося за взаємної згоди.

Гульєльметті поставила під сумнів версію жертви, кажучи, що за 22 хвилини не могло відбутися все, про що вона розповіла.

При цьому Вівіан також посилається на згадані аудіозаписи, визначаючи їх як "жахливі, ганебні та аморальні". Але вона запевнила, що Робіньо все сприймає як жарт.

"Я думаю, що він був спокійний і не робив нічого поганого. Він був настільки спокійний на цих записах, що я думаю, що він нічого не зробив,він жартував".

Нагадаємо, що Робіньо був засуджений до 9 років позбавлення волі за участь у груповому зґвалтуванні.

Захист футболіста подав апеляцію, розгляд якої розпочався 15 листопада. У прокуратури є час до 26 листопада, щоб формалізувати звинувачення.